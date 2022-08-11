أميرعبداللهيان: يحب تقديم مرتكبي جريمة مزار شريف إلى العدالة

وكتب أميرعبداللهيان على صفحته في إنستغرام اليوم الخميس، يصادف يوم 8 آب/أغسطس ذكرى استشهاد 8 من الدبلوماسيين الإيرانيين في القنصلية الإيرانية ومراسل وكالة "إرنا"، في مزار شريف بأفغانستان في 8 آب/أغسطس عام 1998، والذي تم تسميته بيوم الصحفي في إيران.



ووصف وزير الخارجية الإيرانية الصحفيين بأنهم حاملو راية نشر الحق.



وأعرب أميرعبداللهيان عن تعاطفه مع عائلات شهداء مزار شريف، مهنئا الصحفيين بهذا اليوم.



ويصادف يوم (8 آب/أغسطس) ذكرى استشهاد مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا"، الشهيد محمود صارمي على يد جماعة طالبان الأفغانية برفقة 8 من موظفي قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مزارشريف الأفغانية عام 1998 حيث تمت تسمية هذا اليوم، بيوم الصحفي في إيران.