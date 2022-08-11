الزهار: دماء الشهداء لن تذهب هدراً وستبقى وقودا للمقاومة في وجه الاحتلال

وهاتف الزهار، اليوم الخميس، ذوي الشهيد إبراهيم النابلسي، مشيدًا بجهاده، مبرقًا بالتحية لوالد ووالدة الشهيد البطل ومباركًا صبرهما واحتسابهما الشهيد عند الله.



وأكد الزهار خلال اتصاله أن المقاومة هي خيار الشعب الفلسطيني للدفاع عن المقدسات ودحر الاحتلال الغاصب عن أرضنا وشعبنا، مشددا أن وصية الشهيد إبراهيم بعدم إلقاء السلاح ستتحقق حتى زوال الاحتلال وتحرير فلسطين كل فلسطين.



وأشاد ببطولة وتضحيات الشهيد النابلسي ورفاقه الأبطال في نابلس وفي كل المدن والأراضي الفلسطينية.



واغتالت قوة صهيونية صباح الاثنين الماضي، الشهيد إبراهيم النابلسي والشهيد إسلام صبوح، بعد محاصرة المنزل الذي كانا يتحصنان فيه في الحارة الشرقية من البلدة القديمة بنابلس.