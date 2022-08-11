وجاء في الدعوات "لا تفرطوا بوصية الشهداء، ولا تتخاذلوا عن نصرة مقدساتكم".



وأوضحت أن فجر الجمعة يحمل اسم "فجر الشهداء"؛ لتجديد العهد والوفاء لدماء الشهداء الأبرار.



واستشهد، أول أمس الثلاثاء، الفتى مؤمن ياسين جابر؛ متأثراً بجروح حرجة للغاية إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في صدره، خلال مواجهات باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وبالتزامن مع دعوات إحياء الفجر العظيم بالخليل، انطلقت دعوات لإحياء الفجر العظيم في مسجد نصر بنابلس؛ وفاء للشهداء.



وجاء في الدعوات: "أهلَنا في مدينة نابلس جبل النار موطن الأحرار وبنادق الثوار لبّوا نداء الفجر العظيم بحشدكم المبارك".



وأوضحت أن فجر الجمعة يحمل اسم "فجر الشهداء"؛ لتجديد العهد والوفاء لدماء الشهداء الأبرار، عهد النابلسي ورفاقه.



واستشهد، أول الثلاثاء، المقاوميْن النابلسي وصبوح، بعد اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال، التي حاصرت المنزل الذي كان فيه عدد من المقاومين بالبلدة القديمة في مدينة نابلس، بجانب الفتى حسين جمال طه.



وزفت حركة حماس إلى شعبنا الفلسطيني وأمّتنا العربية والإسلامية، شهداء نابلس، المقاومين الأبطال إبراهيم النابلسي، وإسلام صبّوح، اللذين ارتقيا أثناء اشتباكهما وتصدّيهما لعدوان قوات الاحتلال على البلدة القديمة بمدينة نابلس، بجانب الفتى حسين جمال طه.



ويلبي الفلسطينيون دعوات إحياء الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي، وعموم مساجد الضفة الغربية؛ للتصدي لمخططات الاحتلال والتأكيد على التمسك بالمقدسات.



وتتواصل الدعوات والحملات لإحياء "الفجر العظيم" وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك؛ لمواجهة مخططات الاحتلال.



وتحولت حملة "الفجر العظيم" إلى تظاهرة دينية سياسية أسبوعية في المسجد الأقصى المبارك؛ من خلال تسمية كل جمعة باسم معيّن يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها الشارع المقدسي.