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الخميس 11 آب 2022 ساعة 21:00

عبدالسلام: العدوان على اليمن يأتي بقيادة أمريكية بريطانية غربية

عبدالسلام: العدوان على اليمن يأتي بقيادة أمريكية بريطانية غربية
وقال عبد السلام في حديث متلفز اليوم الخميس، إن موقفنا كشعب يمني ممّا يحصل على المستوى الدولي استلهم مبكراً خطورة المشروع الأميركي، معقباً بأنّ هناك إدراك بأنّ اليمن يمثل نقطة استراتيجية على المستوى الإقليمي والدّولي.

وأوضح أنّ العدوان على اليمن يأتي بقيادة أميركية بريطانية غربية، معتبراً أنّ واشنطن هي من يدير الملف اليمني من الخلف لخدمة مصالح إسرائيل، ومصالح ضيّقة للسعودية والإمارات، مستطرداً: الموقف الأميركي لا يزال تكتيكياً والسعودية والإمارات تتبعانه.

وقال عبدالسلام، موقفنا كشعب يمني ممّا يحصل على المستوى الدولي استلهم مبكراً خطورة المشروع الأميركي، معقباً بأنّ هناك إدراك بأنّ اليمن يمثل نقطة استراتيجية على المستوى الإقليمي والدّولي.

وأضاف رئيس الوفد المفاوض: هناك تحديات جديدة نشترك فيها مع روسيا وإيران ودول محور المقاومة، ودول أخرى متضررة من الهيمنة الأميركية، معتبراً أنّ هناك تغير في المزاج الإقليمي والدولي، والسعودية مدركة بأنّ الحماية الأميركية لم تعد مضمونة.

التقى عبدالسلام مع نائب وزير الخارجية الروسي"ميخائيل بوغدانوف"،مساء امس الاربعاء في موسكو.

وكان هذا اللقاء بين جانبي ركز على آفاق تحقيق التسوية السلمية الشاملة للأزمة العسكرية السياسية الحادة المستمرة في اليمن.

وأكد عبد السلام، إنّ الزيارة إلى موسكو تأتي في ظرف استثنائي وحساس لإيجاد تصور يستفيد منه أبناء اليمن في مثل هذه المرحلة.
رقم : 1008702
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