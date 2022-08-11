وزير الطاقة: الجانب الأفغاني وافق على إطلاق حق إيران من مياه نهر هيرمند

وقال محرابيان عن نتائج زيارته إلى أفغانستان التي استغرقت يوما واحدا: ناقشنا معاهدة العام 1972 مع الجانب الأفغاني، والقضية الأهم في الأشهر والسنوات الأخيرة التي تسببت في عدم استلام ايران حقها من مياه نهر هيرمند كان تنفيذ مشروع استكباري بالقرب من حدود الجمهورية الإسلامية.



وأضاف: تم تحرير حق ايران من المياه من سد كجكي في أفغانستان ويصل إلى سد كمال خان على بعد 70 كيلومترًا من حدودنا.



وأشار وزير الطاقة إلى أن هناك منطقة تسمى غود زرة في جنوب منطقة سد كمال خان، حيث يتم تحويل المياه إلى تلك المنطقة في اطار مشروع استكباري.. في العام أو العامين الماضيين، وبإنشاء سد التحويل هذا، لن يكن يتم تحرير حق إيران من المياه.



وفي إشارة إلى محادثاته مع المسؤولين الأفغان، قال: خلال هذه الزيارة ، وافق الجانب الأفغاني على أن المياه سوف لن يتم تحويلها إلى منطقة غود زرة وستدخل إيران في مجراها الطبيعي.



وأشار إلى أن حق ايران من المياه كان قضية أخرى ناقشناها خلال هذه الزيارة ، وأضاف: "في السنوات العادية، كان حق الجمهورية الإسلامية الايرانية من المياه يبلغ 820 مليون متر مكعب، وبسبب الأحوال الجوية الممطرة، فمن المفترض أن يعقد مفوضو المياه اجتماعا في هذا الصدد لدراسة القضية وتحرير حق ايران من المياه.



واستناداً إلى المفاوضات، أعرب وزير الطاقة عن أمله في أن نرى في الأيام المقبلة تحرير حق إيران من مياه نهر هيرمند.