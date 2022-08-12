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الجمعة 12 آب 2022 ساعة 08:15

سانا: القوات التركية تقصف قرى بريف الرقة السورية

سانا: القوات التركية تقصف قرى بريف الرقة السورية
وذكرت مصادر محلية من الريف الشمالي للرقة لوكالة سانا، أن عدداً من قذائف المدفعية والهاون أطلقتها القوات التركية ومجموعات تعمل بأمرتها سقطت في محيط قرى الهيشة ومعلك وجديدة بريف ناحية عين عيسى والطريق الدولي M4 ما تسبب بأضرار في ممتلكات الأهالي.

وأكدت الوكالة أن القوات التركية والمجموعات المسلحة التي تدعمها تواصل اعتداءاتها على القرى والبلدات الآمنة في المناطق الشمالية لمحافظات الرقة والحسكة وحلب ما أدى خلال الفترة السابقة إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيين وأضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات.
رقم : 1008754
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