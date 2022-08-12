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الجمعة 12 آب 2022 ساعة 08:18
إصابة قيادي في ’فتح’ بدهسه من مستوطن بقلقيلية
وأفادت مصادر محلية أن "الطبيب كان يشارك في تظاهرة منددة بالاستيطان واستمرار العدوان الإسرائيلي".
وتعمد المستوطن دهس "الطبيب"، خلال مشاركته في التظاهرة، التي انطلقت باتجاه قرية النبي إلياس، شرق قلقيلية، قبل أن يلوذ بالفرار.
مصدر :
وكالات
رقم :
1008756
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