الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 12 آب 2022 ساعة 08:19

إيران تعيّن مستشارا ثقافيا جديدا في لبنان

إيران تعيّن مستشارا ثقافيا جديدا في لبنان
حجة الإسلام كامل باقر زاده حائز على شهادة الماجستير في الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية من مدرسة "الشهيد مطهري" العليا، وحاصل على درجة الدكتوراه في الفقه وأصول القانون من جامعة المذاهب الإسلامية.

وتولى باقر زاده الذي يجيد اللغة العربية إدارة صياغة الوثائق الاستراتيجية الثقافية للجمهورية الإسلامية في منطقة العراق وسوريا، وإدارة نشر أعمال قائد الثورة الإسلامية باللغة العربية تحت عنوان "دار الثورة الإسلامية".

في السنوات الخمس الماضية، عمل مديرا للشؤون العربية والإفريقية لمكتب حفظ ونشر أعمال قائد الثورة الإسلامية ومسؤول الإعلام العربي والعالم الإسلامي في هذا المكتب.

وفي هذه الفترة، نشر كتبا وأعمالا متعلقة بقائد الثورة الإسلامية باللغة العربية، وتمكن عبر التشاور مع نخب هذه البلدان، وخاصة لبنان وسوريا والعراق، من أن يخلق تدفقا ثقافيا إعلاميا مهما حول أعمال وأفكار قائد الثورة.

وكان حجة الإسلام باقر زاده مسؤولا أيضا عن مكتب شؤون الدول العربية ومنطقة الخليج الفارسي في دائرة العلاقات الدولية في مكتب قائد الثورة، وكذلك عمل سكرتيرا لمجموعات العمل للمنظمات غير الحكومية والإعلام الدولي في مكتب قائد الثورة، فضلا عن المشاركة في جبهة المقاومة في سوريا ومحاربة الجماعات التكفيرية الإرهابية كمقاتل متطوع في التعبئة التابعة للحرس الثوري.

يذكر أن منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية لديها الآن أكثر من 80 ممثلا ثقافيا في 60 دولة في العالم، لتعريف جمهورها عبر مختلف الأنشطة بأجزاء من حضارة إيران الممتدة على مدى 7 آلاف عام، والتعريف بأجواء وإنجازات الثورة الإسلامية المجيدة في الجمهورية الإسلامية، والتعريف بصورة الإسلام الناصعة لشعوب العالم إلى جانب الإمكانات والتطورات العلمية والثقافية والمعالم السياحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.. ومن بين أنشطة المنظمة إقامة الأسابيع الثقافية الإيرانية في بلدان أخرى، وكذلك طباعة ونشر بعض المصادر الثقافية المهمة باللغات الأم للدول الأخرى.
رقم : 1008757
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
منظمة الفضاء الإيرانية تشرح مهام القمر الصناعي "خيام"
منظمة الفضاء الإيرانية تشرح مهام القمر الصناعي "خيام"
رئيسي: دم الشهيد سليماني كشف عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة
رئيسي: دم الشهيد سليماني كشف عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة
12 آب 2022
أثبتم أن كل جزء من المقاومة لوحده قادر على تمريغ أنف العدو بالتراب
أثبتم أن كل جزء من المقاومة لوحده قادر على تمريغ أنف العدو بالتراب
11 آب 2022
الحكومة الايرانية بصدد صناعة 3 نسخ اخرى من القمر الصناعي "خيام"
الحكومة الايرانية بصدد صناعة 3 نسخ اخرى من القمر الصناعي "خيام"
11 آب 2022
الديمقراطية الغربية تتجسد في محاربة "انستغرام" للفلسطينيين
الديمقراطية الغربية تتجسد في محاربة "انستغرام" للفلسطينيين
11 آب 2022
الرواية المختلفة لوسائل الإعلام العبرية عن الهزيمة في حرب غزة
الرواية المختلفة لوسائل الإعلام العبرية عن الهزيمة في حرب غزة
11 آب 2022
هل تركت حماس الجهاد الإسلامي وحيداً في ساحة المعرکة؟
هل تركت حماس الجهاد الإسلامي وحيداً في ساحة المعرکة؟
11 آب 2022
الاحتلال واختطاف الاطفال.. كيف تتعامل تل أبيب مع الأطفال الفلسطينيين؟
الاحتلال واختطاف الاطفال.. كيف تتعامل تل أبيب مع الأطفال الفلسطينيين؟
11 آب 2022
فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية
فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية
10 آب 2022
حركة الجهاد الإسلامي حققت انتصاراً كبيراً.. القدرة الصاروخية لحركات المقاومة تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘
حركة الجهاد الإسلامي حققت انتصاراً كبيراً.. القدرة الصاروخية لحركات المقاومة تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘
10 آب 2022
استمرار الصراع الإماراتي - السعودي في جنوب اليمن.. ماهي التداعيات لذلك؟
استمرار الصراع الإماراتي - السعودي في جنوب اليمن.. ماهي التداعيات لذلك؟
10 آب 2022
جولة جديدة من الجرائم الصهيونية خوفاً من تصاعد قوة حركة الجهاد الإسلامي
جولة جديدة من الجرائم الصهيونية خوفاً من تصاعد قوة حركة الجهاد الإسلامي
10 آب 2022
سعي آل خليفة للحد من إقامة مراسم شهر محرم
سعي آل خليفة للحد من إقامة مراسم شهر محرم
9 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيسي: دم الشهيد سليماني كشف عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة
الاحتلال واختطاف الاطفال.. كيف تتعامل تل أبيب مع الأطفال الفلسطينيين؟
فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية
حركة الجهاد الإسلامي حققت انتصاراً كبيراً.. القدرة الصاروخية لحركات المقاومة تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘