إيران تعيّن مستشارا ثقافيا جديدا في لبنان

حجة الإسلام كامل باقر زاده حائز على شهادة الماجستير في الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية من مدرسة "الشهيد مطهري" العليا، وحاصل على درجة الدكتوراه في الفقه وأصول القانون من جامعة المذاهب الإسلامية.



وتولى باقر زاده الذي يجيد اللغة العربية إدارة صياغة الوثائق الاستراتيجية الثقافية للجمهورية الإسلامية في منطقة العراق وسوريا، وإدارة نشر أعمال قائد الثورة الإسلامية باللغة العربية تحت عنوان "دار الثورة الإسلامية".



في السنوات الخمس الماضية، عمل مديرا للشؤون العربية والإفريقية لمكتب حفظ ونشر أعمال قائد الثورة الإسلامية ومسؤول الإعلام العربي والعالم الإسلامي في هذا المكتب.



وفي هذه الفترة، نشر كتبا وأعمالا متعلقة بقائد الثورة الإسلامية باللغة العربية، وتمكن عبر التشاور مع نخب هذه البلدان، وخاصة لبنان وسوريا والعراق، من أن يخلق تدفقا ثقافيا إعلاميا مهما حول أعمال وأفكار قائد الثورة.



وكان حجة الإسلام باقر زاده مسؤولا أيضا عن مكتب شؤون الدول العربية ومنطقة الخليج الفارسي في دائرة العلاقات الدولية في مكتب قائد الثورة، وكذلك عمل سكرتيرا لمجموعات العمل للمنظمات غير الحكومية والإعلام الدولي في مكتب قائد الثورة، فضلا عن المشاركة في جبهة المقاومة في سوريا ومحاربة الجماعات التكفيرية الإرهابية كمقاتل متطوع في التعبئة التابعة للحرس الثوري.



يذكر أن منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية لديها الآن أكثر من 80 ممثلا ثقافيا في 60 دولة في العالم، لتعريف جمهورها عبر مختلف الأنشطة بأجزاء من حضارة إيران الممتدة على مدى 7 آلاف عام، والتعريف بأجواء وإنجازات الثورة الإسلامية المجيدة في الجمهورية الإسلامية، والتعريف بصورة الإسلام الناصعة لشعوب العالم إلى جانب الإمكانات والتطورات العلمية والثقافية والمعالم السياحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.. ومن بين أنشطة المنظمة إقامة الأسابيع الثقافية الإيرانية في بلدان أخرى، وكذلك طباعة ونشر بعض المصادر الثقافية المهمة باللغات الأم للدول الأخرى.