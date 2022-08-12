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الجمعة 12 آب 2022 ساعة 08:50

الوفاء للمقاومة: نراهن على المقاومة لتكريس حقوق لبنان

الوفاء للمقاومة: نراهن على المقاومة لتكريس حقوق لبنان
وعقب اجتماعها الدوري بمقرّها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، ثمّنت الكتلة في بيانٍ الأداء الدقيق للمقاومة، مؤكدةً أنَّها تُراهن على يقظتها وجهوزيّتها الفعّالة من أجل تكريس حق لبنان السيادي، وأنّ الوقت ليس مفتوحًا أمام الصهاينة لإنهاء هذه المسألة.

كما دعت جميع القوى الوازنة على المستوى الوطني في لبنان إلى تحسس مخاطر الانزلاق نحو الفراغ على مستوى السلطة التنفيذيّة، وإلى عدم تضييع الوقت إزاء المساعي التي ينبغي أن تنشط بشكلٍ جدّي وملحوظ لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، ومؤهلة فعلًا للقيام بواجباتها في مواجهة التحديات الدستوريّة والوطنيّة، والنهوض بأعباء البلاد، خصوصًا أنَّ الأزمات بلغت مبلغها على المستويات كافة، لا سيما أزمة التعليم ونحن على أبواب عام دراسي جديد مهدد وقلق.

وأضافت الكتلة: "إنّ إقرار الموازنة العامّة لماليّة الدولة، يمثّل خطوة ضروريّة لأي إنفاق من جهة ولأي إجراء إصلاحي من جهةٍ أخرى"، آملةً أن تستكمل لجنة المال والموازنة مناقشاتها لمشروع الموازنة بأسرع وقت ممكن، ليصار الى إقراره في الهيئة العامة للمجلس.

كما أعربت عن استغرابها من التأخير غير المفهوم في إقرار خطة شاملة للتعافي المالي والاقتصادي، والتباطؤ في إعداد ما يتصل بها من تشريعات إصلاحية.

وحيّت الكتلة بطولة حركة "الجهاد الإسلامي" وتناغم فصائل المقاومة الفلسطينيّة ضمن وحدة الساحات في الوطن الفلسطيني المحتلّ، مشيدةً بصمود الشعب الفلسطيني وبسالته في التصدّي للعدوانيّة الصهيونيّة الغادرة وإفشال محاولتها الهادفة لتغيير المعادلة الردعيّة التي ترسّخت مع نتائج مواجهة "سيف القدس" العام الماضي.

وفي الختام، سألت كتلة الوفاء للمقاومة الله الرحمة للشهداء القادة والمجاهدين الأبرار والشفاء للجرحى، مشددةً على وجوب الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الصهاينة ورفض كل محاولات التمييع والابتزاز على حساب حريّتهم.
رقم : 1008759
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