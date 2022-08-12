الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 12 آب 2022 ساعة 08:51

مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، خمسة مواطنين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

والمعتقلون هم، محمد فواز المشايخ، مالك جمال محمد علان، مجدي مصطفى علي أبو عمر من منطقة الجداول في بيت جالا غرب المدينة، ومجدي أبو عكر، وحمزة عبد العزيز أبو سرور، من مخيم عايدة شمالا.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، ثلاثة مواطنين، منهم أسيران محرران، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

والمعتقلون هم، الأسيران المحرران جهاد محمد سليم خريوش (24 عاما) من مخيم طولكرم، وأنس طالب سعيد الأشقر (26 عاما) من بلدة صيدا شمال المحافظة، والمواطن محمود مجاهد من بلدة زيتا شمال المدينة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الأسير المحرر مراد محمد سعيد فشافشة، من بلدة جبع جنوب المدينة، أثناء مروره على حاجز عسكري مفاجئ قرب مدينة نابلس.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الطفلين الشقيقين محمود علاء الحج محمد (15 عاما)، وشقيقه محمد (14 عاما)، من قرية المغير، شمال شرق المدينة، بعد مداهمة منزل ذويهما، وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات في المحافظة، واعتقلت أربعة مواطنين.

والمعتقلون هم، عبد عمران ناصر الدين من منطقة عيصى في المدينة، وعمار محمد جوابرة، وراني محمد اهديب من مخيم العروب شمال المدينة، ومراد مأمون العواودة من بلدة دورا جنوبا.

وفي شهر يوليو المنصرم، رصدت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، اعتقال قوات الاحتلال 340 فلسطينيًّا، منهم 28 طفلا و5 نساء.
مصدر : وكالات
رقم : 1008760
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
منظمة الفضاء الإيرانية تشرح مهام القمر الصناعي "خيام"
منظمة الفضاء الإيرانية تشرح مهام القمر الصناعي "خيام"
رئيسي: دم الشهيد سليماني كشف عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة
رئيسي: دم الشهيد سليماني كشف عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة
12 آب 2022
أثبتم أن كل جزء من المقاومة لوحده قادر على تمريغ أنف العدو بالتراب
أثبتم أن كل جزء من المقاومة لوحده قادر على تمريغ أنف العدو بالتراب
11 آب 2022
الحكومة الايرانية بصدد صناعة 3 نسخ اخرى من القمر الصناعي "خيام"
الحكومة الايرانية بصدد صناعة 3 نسخ اخرى من القمر الصناعي "خيام"
11 آب 2022
الديمقراطية الغربية تتجسد في محاربة "انستغرام" للفلسطينيين
الديمقراطية الغربية تتجسد في محاربة "انستغرام" للفلسطينيين
11 آب 2022
الرواية المختلفة لوسائل الإعلام العبرية عن الهزيمة في حرب غزة
الرواية المختلفة لوسائل الإعلام العبرية عن الهزيمة في حرب غزة
11 آب 2022
هل تركت حماس الجهاد الإسلامي وحيداً في ساحة المعرکة؟
هل تركت حماس الجهاد الإسلامي وحيداً في ساحة المعرکة؟
11 آب 2022
الاحتلال واختطاف الاطفال.. كيف تتعامل تل أبيب مع الأطفال الفلسطينيين؟
الاحتلال واختطاف الاطفال.. كيف تتعامل تل أبيب مع الأطفال الفلسطينيين؟
11 آب 2022
فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية
فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية
10 آب 2022
حركة الجهاد الإسلامي حققت انتصاراً كبيراً.. القدرة الصاروخية لحركات المقاومة تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘
حركة الجهاد الإسلامي حققت انتصاراً كبيراً.. القدرة الصاروخية لحركات المقاومة تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘
10 آب 2022
استمرار الصراع الإماراتي - السعودي في جنوب اليمن.. ماهي التداعيات لذلك؟
استمرار الصراع الإماراتي - السعودي في جنوب اليمن.. ماهي التداعيات لذلك؟
10 آب 2022
جولة جديدة من الجرائم الصهيونية خوفاً من تصاعد قوة حركة الجهاد الإسلامي
جولة جديدة من الجرائم الصهيونية خوفاً من تصاعد قوة حركة الجهاد الإسلامي
10 آب 2022
سعي آل خليفة للحد من إقامة مراسم شهر محرم
سعي آل خليفة للحد من إقامة مراسم شهر محرم
9 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيسي: دم الشهيد سليماني كشف عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة
الاحتلال واختطاف الاطفال.. كيف تتعامل تل أبيب مع الأطفال الفلسطينيين؟
فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية
حركة الجهاد الإسلامي حققت انتصاراً كبيراً.. القدرة الصاروخية لحركات المقاومة تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘