مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، خمسة مواطنين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.



والمعتقلون هم، محمد فواز المشايخ، مالك جمال محمد علان، مجدي مصطفى علي أبو عمر من منطقة الجداول في بيت جالا غرب المدينة، ومجدي أبو عكر، وحمزة عبد العزيز أبو سرور، من مخيم عايدة شمالا.



وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، ثلاثة مواطنين، منهم أسيران محرران، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.



والمعتقلون هم، الأسيران المحرران جهاد محمد سليم خريوش (24 عاما) من مخيم طولكرم، وأنس طالب سعيد الأشقر (26 عاما) من بلدة صيدا شمال المحافظة، والمواطن محمود مجاهد من بلدة زيتا شمال المدينة.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الأسير المحرر مراد محمد سعيد فشافشة، من بلدة جبع جنوب المدينة، أثناء مروره على حاجز عسكري مفاجئ قرب مدينة نابلس.



وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الطفلين الشقيقين محمود علاء الحج محمد (15 عاما)، وشقيقه محمد (14 عاما)، من قرية المغير، شمال شرق المدينة، بعد مداهمة منزل ذويهما، وتفتيشه والعبث بمحتوياته.



وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات في المحافظة، واعتقلت أربعة مواطنين.



والمعتقلون هم، عبد عمران ناصر الدين من منطقة عيصى في المدينة، وعمار محمد جوابرة، وراني محمد اهديب من مخيم العروب شمال المدينة، ومراد مأمون العواودة من بلدة دورا جنوبا.



وفي شهر يوليو المنصرم، رصدت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، اعتقال قوات الاحتلال 340 فلسطينيًّا، منهم 28 طفلا و5 نساء.