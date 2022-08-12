الجهاد الاسلامي تحذر من التلاعب بحياة الأسير عواودة

وحمل سلمي الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عواودة، قائلا:" على الاحتلال أن يستجيب لمطالب الأسير خليل عواودة وانهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه ونحذره من التلاعب في حياته وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك ".



ونقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح يوم الخميس، الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة من سجن عيادة الرملة إلى مشفى أساف هروفيه في الداخل المحتل لتدهور حالته الصحية ، وفق تصريح صحفي صادر عن مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى.



وأمس، عقدت ما يسمى محكمة عوفر الاستئنافية الصهيونية، جلسة جديدة للنظر في الاستئناف المقدم على قرار تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة.



وقررت المحكمة السماح لمحامية الدفاع عنه بزيارته بشكل عاجل اليوم الخميس، برفقة طبيب مختص لإعداد تقرير طبي بحالته الصحية ومن ثم ستصدر قرارها يوم الأحد القادم، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه المحكمة الحالة الصحية الخطيرة التي يمر فيها الأسير خليل عواودة.ِ



يذكر أن المعتقل عواودة، استأنف إضرابه في 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد أربعة شهور.