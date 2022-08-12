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الجمعة 12 آب 2022 ساعة 10:08

جمعية القضاة التونسيين ترحب بإيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 54 قاضيا

جمعية القضاة التونسيين ترحب بإيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 54 قاضيا
وحيا المكتب التنفيذي تجنّد القضاة العدليين والإداريين والماليين ضمن وحدة الصف القضائي "للتصدي لمظلمة الإعفاءات خارج الأطر التأديبية القانونية دون ملفات مؤسسة ومؤيدة وفي مساس فادح بقرينة البراءة والتفافهم حول هياكلهم للدفاع على استقلال القضاء والقضاة ضد كل هيمنة أو تطويع"، كما حيا المد التضامني الذي لقيه القضاة من المجتمع المدني الوطني والدولي ومن الشخصيات الوطنية وكل القوي الحية المدافعة على مبادئ دولة القانون والنظام الديمقراطي.

وعبر المكتب التنفيذي عن تمسكه بمسارات المحاسبة والمساءلة ضمن تصور إصلاحي متكامل ديمقراطي تشاركي خاضع لمبادئ الشفافية والضمانات الإجرائية طبقا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى، مؤكدا على مواصلة متابعته تنفيذ قرارات إيقاف التنفيذ، ويطالب السلط المعنية بالالتزام بحجية الأحكام القضائية إعلاء لمبادئ دولة القانون، كما يؤكد مواصلة متابعته للملفات التي رفضت بشأنها قرارات إيقاف التنفيذ طبق مواقفه المبدئية من آلية الإعفاء والمدعمة بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء.
مصدر : وكالات
رقم : 1008776
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