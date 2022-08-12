موسكو: كييف تقود العالم إلى كارثة نووية على غرار تشيرنوبل

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الهجمات الإجرامية التي تشنها كييف على مواقع البنية التحتية النووية تدفع العالم إلى حافة كارثة نووية يمكن مقارنتها في نطاقها بتشيرنوبل".



وأشار إلى قصف قوات كييف المتكرر لمحطة زابوروجيه النووية في الأيام الأخيرة، وقال: إذا استمرت هجمات الجيش الأوكراني، فقد تحدث كارثة في أي لحظة. بعد ذلك، ستكون أراضي (العاصمة) كييف وزابوروجيه وخاركوف وبولتافا وخيرسون وأوديسا ونيكولايف وكيروفوغراد وفينيتسا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والمناطق الحدودية لروسيا وبيلاروس، وكذلك مولدوفا وبلغاريا ورومانيا مهددة بتلوث إشعاعي.





وتابع: "هذه هي أكثر توقعات الخبراء تفاؤلا. ومن الصعب تخيل الحجم الحقيقي لكارثة نووية في محطة زابوروجيه. وفي هذه الحالة سيتحمل رعاة كييف الغربيون المسؤولية الكاملة عن ذلك".



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد ارتكب عملا جديدا يندرج تحت بند الإرهاب النووي بقصفه مواقع البنية التحتية لمحطة زابوروجيه النووية.



وأكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن قوات كييف تعرض كافة أوروبا لـ"خطر بالغ" بقصفها محطة زابوروجيه.