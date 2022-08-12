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الجمعة 12 آب 2022 ساعة 11:08

اللواء سلامي: الشهيدان سليماني وهمداني دافعا عن الشعوب المسلمة في مواجهة التكفيريين

اللواء سلامي: الشهيدان سليماني وهمداني دافعا عن الشعوب المسلمة في مواجهة التكفيريين
جاء ذلك لدى زيارة اللواء سلامي لأسرة الشهيد اللواء حسين همداني صباح اليوم الجمعة في منزل هذا الشهيد البطل، مؤكدا أن هذين الشهيدين قاتلا في صف واحد الارهابيين والتكفيريين وعملا على ابعاد الخطر عن ايران وبذلا جهودهما لانقاذ الشعوب والاراضي الاسلامية من خطر جماعة داعش الاجرامية.

وأشار هذا المسؤول العسكري البارز الى التشييع الشعبي المنقطع النظير الذي جرى للشهيد همداني، معتبرا ذلك من مظاهر حب ووفاء الشعب الايراني للمضحين من اجله، وكما قال قائد الثورة الاسلامية ان الجموع الغفيرة التي شاركت في تشييع الشهيد همداني هم ابناء الشعب  الشعب الايراني، ومن يريد اطفاء نور الله فهم أعداء هذا الشعب.

وتطرق اللواء سلامي الى الموقف الاخير للشعب الايراني ازاء الذين تعرضوا لشخصية الشهيد همداني، وأكد أن الشعب الايراني الأبي يرفض الذين يحاولون الاساءة الى القيم والمقدسات الاسلامية وتشويه صورة الشهداء لارضاء المستكبرين والصهاينة والرجعية في المنطقة ولن يسمح لهم بذلك أبدا.     

 يذكر ان الشهيد اللواء حسين همداني استشهد في حلب بشمال سوريا في تشرين الاول /اكتوبر 2015 اثناء اداءه مهمة استشارية، اثناء التصدي للجماعات الارهابية التكفيرية. 

 

 
رقم : 1008791
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