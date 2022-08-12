المشاط في عرض عسكري: قواتنا بالمرصاد لمن يفكر في ابتلاع اليمن

وقال المشاط ،أمس الخميس، خلال حضوره العرض العسكري لألوية الحماية الرئاسية لتخرج عدد من الدفع تحت شعار “هيهات منا الذلة” : المؤسسة العسكرية في مرحلة متقدمة على مختلف الصعد رغم ما تعرضت له قبل وبعد العدوان الأمريكي السعودي.



وخاطب المشاط قوات ألوية الحماية الرئاسية: أنتم حماة الوطن قبل أن تكونوا حماة أي شيء آخر، ويجب أن تكونوا النموذج المثالي في التضحية في سبيل الله”.. مشيراً إلى أن أداء الجيش على امتداد مسرح العمليات مع قوى العدوان، أثبت من جديد أن اليمن مقبرة الغزاة.



وأوضح أننا في موقف الدفاع عن بلدنا ولا نشكل خطراً على أحد إلا من يتآمر على بلدنا..



وشدد أن على شعبنا إدراك أن العدو يستهدفنا في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وواجبنا مواجهته في كل المجالات.. موضحاً أن العدو يتحرك تحت عناوين طائفية ومذهبية وعرقية ونحن نراهن على وعي شعبنا وحصانته بوجه هذه الأمراض.



وأكد أن الخطة الأمريكية تعمل على ضرب الوطنية الجامعة والمطلوب من الجميع الدفاع عن استقلال اليمن ووحدته.



وأضاف قائلاً: نكرر نصحنا لقوى العدوان، ونؤكد أن كلفة السلام أقل بكثير من كلفة الحرب”.. محذرا قوى العدوان من استمرار الامتناع عن سداد الرواتب من ثروة الشعب المنهوبة والمسروقة.