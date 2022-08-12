استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته خلال العدوان الأخير على غزة

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب أنس خالد انشاصي (22 عامًا) من خانيونس، متأثرًا بإصابته التي أصيب بها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.



ويُشار إلى أنه باستشهاد الشاب انشاصي يرتفع عدد شهداء العدوان لـ49 شهيداً، وأكثر من 360 جريحاً.