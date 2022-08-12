86 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية خلال الساعات الماضية

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروق تضمنت ،مساء امس الخميس، محاولة تسلل في حيس، وغارة لطيران تجسسي على حيس، وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية.



كما شملت خروق قوى العدوان أيضاً 3 خروق بقصف مدفعي، و74 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.