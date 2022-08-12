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الجمعة 12 آب 2022 ساعة 16:17

مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي

مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي
واتفق الجانبان خلال الاجتماع المنعقد أمس بينهما على أهمية تعزيز التعاون في المجال العلمي والتكنولوجي كأحد أوجه العلاقات المتميزة القائمة بين سوريا وبيلاروس مؤكدين ضرورة أن يحقق اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين الغايتين العلمية والعملية المرجوتين عن طريق تبادل المعلومات والخبرات والأفكار في هذا المجال.

يذكر أن اللجنة المشتركة السورية البيلاروسية للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا عقدت اجتماعها أمس عبر تقنية الفيديو برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري بسام إبراهيم والوزير شليتسكوف وبحضور السفير البيلاروسي بدمشق والسفير السوري في بيلاروس وأعضاء السفارة.

وبحثت اللجنة في اجتماعها تطوير علاقات التعاون المشترك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتم استعراض جدول أعمال الجلسة حول التعاون في مجال نقل التكنولوجيا بالمجالات الزراعية والغذائية والصحية والدوائية وفي مجال تقانة النانو والتكنولوجيا الحيوية.

كما تم الاتفاق في ختام أعمال اللجنة على أهمية استمرار التعاون وتبادل الأفكار والخبرات بين الجانبين بهذا الشأن وعلى خطة العمل خلال المرحلة المقبلة حتى حلول موعد انعقاد الاجتماع القادم للجنة قبل نهاية العام الحالي.
رقم : 1008826
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