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الجمعة 12 آب 2022 ساعة 16:30

قطر تعلن قلقها بشأن تدهور الأوضاع في فلسطين وأفغانستان

قطر تعلن قلقها بشأن تدهور الأوضاع في فلسطين وأفغانستان
جاء ذلك في تصريحات له اليوم الجمعة، شدد فيها على أن "القضية الفلسطينية محورية بالنسبة لنا".

وأضاف: "يجب أن يحصل الفلسطينيون على حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 67".

قبل أن يعرب عن "قلقه جدا من تدهور الوضع الإنساني في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة".

وفي الشأن الأفغاني، عبر "بن عبدالرحمن"، عن خيبة أمل قطر من بعض التدابير المتخذة "لاسيما بحق النساء".

وحث "طالبان" وحكومة الأعمال، على إعطاء جميع الأفغان حقهم في التعليم.

كما طالب جميع الأطراف على الالتزام باتفاق الدوحة بشأن أفغانستان، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
مصدر : وكالات
رقم : 1008829
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