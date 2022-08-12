کنعاني: الضجيج لن يساعد في تبييض صورة النظام الاميركي

ولأدان كنعاني المحاولة الفاشلة التي تتمثل بتوجيه التهم التي وجهتها ما تسمى بوزارة العدل الاميركية الى مواطن ايراني عضو في الحرس الثوري، بالعمل لاغتيال مستشار الامن القومي الاميركي الاسبق «جان بولتون».



وقد زعمت هذه الوزارة أن المتهم يبلغ من العمر 45 عاما وكان ينوي دفع مبلغ 300 الف دولار لمن يقوم بإغتيال «بولتون»، وذلك انتقاما لدم قائد قوة القدس الشهيد «الحاج قاسم سليماني».



وكان مستشار الامن القومي في البيت الابيض «جاك ساليفان» قد زعم بعد هذا الادعاء أن ادارة الرئيس الاميركي «جو بايدن» لن تساوم أحدا للحفاظ على الاميركيين كافة أمام تهديدات العنف والارهاب.



وعلق المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني على هذه التخرصات في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر اليوم الجمعة وقال: ان القصة المفبركة الاميركية حول عنصر مفلس سياسيا وارهابي معروف ومدبر انقلابات ضد دول وحكومات مستقلة هي هروب الى الامام بهدف التهرب من مسؤولية جريمة دولية.



واضاف كنعاني: ان استمرار هذه الضجة لن تساعد في تبييض صورة النظام الاميركي، بل ستزيد من كراهية الشعب الايراني والعالم له.