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الجمعة 12 آب 2022 ساعة 21:33

اليمن.. قوى العدوان ترتكب 126 خرقاً للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية

اليمن.. قوى العدوان ترتكب 126 خرقاً للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 35 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أنه تم رصد ثلاثة خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة، على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر تسجيل 71 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 17 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، صعدة، حجة، الحديدة وجبهات الحدود.

حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء وروضة جهم وروضة صرواح بمحافظة مأرب، كما استهدفوا مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن بمحافظة حجة والمدافن والملاحيظ ورازح بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً لمرتزقة العدوان استهدف مواقع الجيش واللجان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وشمال شرق وشمال حيس بمحافظة الحديدة ومقبنة في محافظة تعز.

وأفاد المصدر بأن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في جبل العمدة بنجران وعدد من قذائف الهاون باتجاه مواقع قوات الجيش واللجان الشعبية في وادي جارة بجيزان.
مصدر : وكالات
رقم : 1008869
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