الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 12 آب 2022 ساعة 21:41

عملية انتحارية في جدة..هل انقلب سحر الإرهاب على الساحر؟

عملية انتحارية في جدة..هل انقلب سحر الإرهاب على الساحر؟
وبحسب مصادر سعودية فإن  ان منفذ العملية الانتحارية  يدعى "عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري". ولم تذكر المصادر السعودية الرسمية، مزيدا من المعلومات حول المنفذ باستثناء اسمه وانتمائه إلى جماعة تتكون من 9 أشخاص.

الشهري وهو سعودي الجنسية؛ المطلوب رقم أربعة على قائمة الأمن السعودي للمشتبه بتورطهم في هجوم دام استهدف قوات الطوارئ السعودية في جنوب غرب المملكة في أغسطس سنة 2015 أسفر عن 15 قتيلا.

ويرى مراقبون بأن هذه الحادثة تطرح عدة تساؤلات حول ملابساتها، فلماذا لم تعلن السلطات السعودية عن الواقعة إلا بعد مرور يومين على حدوثها؟ بالإضافة إلى أن المجتمع السعودي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بزخم كبير خاصة تويتر وفيس بوك؛ إلا أننا لا نجد أي صور أو مقاطع فيديو تم تدوالها لنقل الحقيقة؛ ولماذا لا تتبع السلطات اسلوبا شفافا في الإعلان عن حقيقة العملية طالما انها تعتبرها انجازا ونجاحا؟ قد لا تجد إجابة شافية لكل ما يحدث؛ إلا أن الواضح هو سيطرة كاملة على الإعلام.

ولم توضح الحكومة السعودية انتماءات هذا الشخص، وذلك للتقليل من شأن الموضوع وأيضا تجنب الإشارة إلى أعداد المعارضين لها، وهم بالطبع ليسوا بقليل، ويقبع بعضهم في السجون بجرم اختلاف الرأي مع السلطة الحاكمة والبعض الآخر هربوا من البلاد.

وبحسب محللون سياسيون فقد کان منفذ العملية يريد تحقيق هدف خاص من خلال تفجير نفسه. واللافت أن الحكومة السعودية التزمت الصمت حيال هذا الموضوع ولم تعلن أهداف العملية الانتحارية التي نفذت في جدة بعد ظهر يوم الأربعاء.

يبدو أن هناك كمية كبيرة من المعلومات وراء العملية الانتحارية في جدة وطبعا هناك مخاوف لدى الحكومة السعودية. ولمعرفة الاسباب والدوافع، علينا أن ننتظر ونرى كيف ستفسر المعارضة السعودية هذا الحادث.
رقم : 1008874
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: الشهيدان سليماني وهمداني دافعا عن الشعوب المسلمة في مواجهة التكفيريين
اللواء سلامي: الشهيدان سليماني وهمداني دافعا عن الشعوب المسلمة في مواجهة التكفيريين
تضحيات وبطولات مجاهدي الثورة دحرت قوات داعش
تضحيات وبطولات مجاهدي الثورة دحرت قوات داعش
12 آب 2022
الآلاف يشاركون في ’فجر الشهداء’ بنابلس
الآلاف يشاركون في ’فجر الشهداء’ بنابلس
12 آب 2022
منظمة الفضاء الإيرانية تشرح مهام القمر الصناعي "خيام"
منظمة الفضاء الإيرانية تشرح مهام القمر الصناعي "خيام"
12 آب 2022
رئيسي: دم الشهيد سليماني كشف عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة
رئيسي: دم الشهيد سليماني كشف عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة
12 آب 2022
أثبتم أن كل جزء من المقاومة لوحده قادر على تمريغ أنف العدو بالتراب
أثبتم أن كل جزء من المقاومة لوحده قادر على تمريغ أنف العدو بالتراب
11 آب 2022
الحكومة الايرانية بصدد صناعة 3 نسخ اخرى من القمر الصناعي "خيام"
الحكومة الايرانية بصدد صناعة 3 نسخ اخرى من القمر الصناعي "خيام"
11 آب 2022
الديمقراطية الغربية تتجسد في محاربة "انستغرام" للفلسطينيين
الديمقراطية الغربية تتجسد في محاربة "انستغرام" للفلسطينيين
11 آب 2022
الرواية المختلفة لوسائل الإعلام العبرية عن الهزيمة في حرب غزة
الرواية المختلفة لوسائل الإعلام العبرية عن الهزيمة في حرب غزة
11 آب 2022
هل تركت حماس الجهاد الإسلامي وحيداً في ساحة المعرکة؟
هل تركت حماس الجهاد الإسلامي وحيداً في ساحة المعرکة؟
11 آب 2022
الاحتلال واختطاف الاطفال.. كيف تتعامل تل أبيب مع الأطفال الفلسطينيين؟
الاحتلال واختطاف الاطفال.. كيف تتعامل تل أبيب مع الأطفال الفلسطينيين؟
11 آب 2022
فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية
فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية
10 آب 2022
حركة الجهاد الإسلامي حققت انتصاراً كبيراً.. القدرة الصاروخية لحركات المقاومة تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘
حركة الجهاد الإسلامي حققت انتصاراً كبيراً.. القدرة الصاروخية لحركات المقاومة تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘
10 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تضحيات وبطولات مجاهدي الثورة دحرت قوات داعش
رئيسي: دم الشهيد سليماني كشف عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة
الاحتلال واختطاف الاطفال.. كيف تتعامل تل أبيب مع الأطفال الفلسطينيين؟
فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية