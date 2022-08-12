عملية انتحارية في جدة..هل انقلب سحر الإرهاب على الساحر؟

وبحسب مصادر سعودية فإن ان منفذ العملية الانتحارية يدعى "عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري". ولم تذكر المصادر السعودية الرسمية، مزيدا من المعلومات حول المنفذ باستثناء اسمه وانتمائه إلى جماعة تتكون من 9 أشخاص.



الشهري وهو سعودي الجنسية؛ المطلوب رقم أربعة على قائمة الأمن السعودي للمشتبه بتورطهم في هجوم دام استهدف قوات الطوارئ السعودية في جنوب غرب المملكة في أغسطس سنة 2015 أسفر عن 15 قتيلا.



ويرى مراقبون بأن هذه الحادثة تطرح عدة تساؤلات حول ملابساتها، فلماذا لم تعلن السلطات السعودية عن الواقعة إلا بعد مرور يومين على حدوثها؟ بالإضافة إلى أن المجتمع السعودي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بزخم كبير خاصة تويتر وفيس بوك؛ إلا أننا لا نجد أي صور أو مقاطع فيديو تم تدوالها لنقل الحقيقة؛ ولماذا لا تتبع السلطات اسلوبا شفافا في الإعلان عن حقيقة العملية طالما انها تعتبرها انجازا ونجاحا؟ قد لا تجد إجابة شافية لكل ما يحدث؛ إلا أن الواضح هو سيطرة كاملة على الإعلام.



ولم توضح الحكومة السعودية انتماءات هذا الشخص، وذلك للتقليل من شأن الموضوع وأيضا تجنب الإشارة إلى أعداد المعارضين لها، وهم بالطبع ليسوا بقليل، ويقبع بعضهم في السجون بجرم اختلاف الرأي مع السلطة الحاكمة والبعض الآخر هربوا من البلاد.



وبحسب محللون سياسيون فقد کان منفذ العملية يريد تحقيق هدف خاص من خلال تفجير نفسه. واللافت أن الحكومة السعودية التزمت الصمت حيال هذا الموضوع ولم تعلن أهداف العملية الانتحارية التي نفذت في جدة بعد ظهر يوم الأربعاء.



يبدو أن هناك كمية كبيرة من المعلومات وراء العملية الانتحارية في جدة وطبعا هناك مخاوف لدى الحكومة السعودية. ولمعرفة الاسباب والدوافع، علينا أن ننتظر ونرى كيف ستفسر المعارضة السعودية هذا الحادث.