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السبت 13 آب 2022 ساعة 10:06

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس
وأوضح أن 56 مواطنا أصيبوا بالاختناق، منهم 28 شخصا كانوا يمروا بمركباتهم عبر الحاجز، بينهم 17 طفلا تحت الخمس سنوات، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالة لشاب 18عاما إلى المستشفى الوطني لاستكمال العلاج.

واندلعت مواجهات يوم الجمعة بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة بيتا جنوب شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المواطنين خلال المواجهات .

وتشهد بيتا وبيت دجن مواجهات أسبوعية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ حوالي عام، وذلك رفضا لإقامة بؤر استيطانية على أراضيها.
مصدر : وكالات
رقم : 1008948
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