جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم يوم الاعلامي التي اقيمت صباح اليوم السبت من خلال الفيديوكنفرانس مع مدراء حفظ ونشر آثار وقيم الدفاع المقدس والاعلاميين لمكاتب وكالة أنباء الدفاع المقدس.



وقد دافع اللواء "باقري" في كلمته عن الشهيد " همداني " الذي تعرض للاساءة موضحا يجب توضيح الحقائق للجيل الصاعد اسباب دخول الشبان الايرانيين الساحة للدفاع عن المقدسات، مشيرا الى اعتراف الاستكبار العالمي بصورة رسمية أنه أسس عصابة "داعش" الارهابية كي يحتل سوريا.



وتطرق الى اقتدار القوات المسلحة وتوفير الامن في الحدود الايرانية قائلا: ان هذه القوات قامت بأعمال كبيرة للغاية بالرغم من محاولات بعض البلدان الحدودية التي تحاول ارسال الانتحاريين وادخال القنابل الى داخل ايران، الا انها لن تجني سوى الفشل بفضل يقظة القوات المسلحة حيث أن هذا العمل ليس بالأمر البسيط.



وأشار الى تقدم ايران وتطورها في مختلف المجالات بينها الصاروخية والطائرات المسيرة والفضائية والجوية وحتى البرية في ظل الحظر الاميركي الظالم ضدها، معتبرا ذلك من الاعمال العظيمة التي تفضل بها الله تبارك وتعالى على الشعب الايراني.



وأكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة أن اختبار الصواريخ يتم بشكل جيد وسرعة مذهلة اذ لم يصل اختبارها الى 10 مرات وتدخل الخدمة فورا، وهذه من البركات التي تفضل بها الله على الشعب الايراني ولم يوجد مثل لذلك في أي مكان من العالم.