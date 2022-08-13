وكتب المهندس، إيهاب منصور، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة الساعة 12 ظهر السبت الموافق 13 أغسطس/ آب الجاري لنظر أمل عاجل"، وفقا لموقع "مصراوي".



وردا على أن الجلسة الطارئة قد تتعلق بتفويض بشأن "سد النهضة" الإثيوبي بعد اكتمال الملء الثالث له، قال وكیل مجلس النواب المصري، رجل الأعمال، محمد أبو العينين، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "كل الأمور واردة".



بينما استبعد النائب والإعلامي المصري، مصطفى بكري، في تصريحات لـ"سي إن إن" أن يكون سبب الاجتماع الطارئ هو تفويض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن "سد النهضة"، مبينا أن "هذا التفويض يتطلب اجتماع مجلس الدفاع الوطني، قبل دعوة مجلس النواب، وهذا لم يحدث حتى الآن".



ورجح بكري أن يكون سبب الدعوة لعقد الجلسة الطارئة هو "تعديل وزاري واسع يشمل عدة حقائب وزارية، مع استمرار رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في منصبه".