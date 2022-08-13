الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 آب 2022 ساعة 11:53

مجلس النواب المصري يعقد جلسة طارئة لبحث "أمر عاجل"‏

مجلس النواب المصري يعقد جلسة طارئة لبحث "أمر عاجل"‏
وكتب المهندس، إيهاب منصور، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة الساعة 12 ظهر السبت الموافق 13 أغسطس/ آب الجاري لنظر أمل عاجل"، وفقا لموقع "مصراوي".

وردا على أن الجلسة الطارئة قد تتعلق بتفويض بشأن "سد النهضة" الإثيوبي بعد اكتمال الملء الثالث له، قال وكیل مجلس النواب المصري، رجل الأعمال، محمد أبو العينين، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "كل الأمور واردة".

بينما استبعد النائب والإعلامي المصري، مصطفى بكري، في تصريحات لـ"سي إن إن" أن يكون سبب الاجتماع الطارئ هو تفويض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن "سد النهضة"، مبينا أن "هذا التفويض يتطلب اجتماع مجلس الدفاع الوطني، قبل دعوة مجلس النواب، وهذا لم يحدث حتى الآن".

ورجح بكري أن يكون سبب الدعوة لعقد الجلسة الطارئة هو "تعديل وزاري واسع يشمل عدة حقائب وزارية، مع استمرار رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في منصبه".
مصدر : وكالات
رقم : 1008963
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عودة المياه إلى مجاريها بين تركيا وسوريا.. ما الذي أغضب أوساط المعارضة؟
عودة المياه إلى مجاريها بين تركيا وسوريا.. ما الذي أغضب أوساط المعارضة؟
الاحتلال الاسرائيلي نظام عنصري يخنق الفلسطينين
الاحتلال الاسرائيلي نظام عنصري يخنق الفلسطينين
13 آب 2022
أفريقيا... الحلقة المفقودة في الحرب الباردة الجديدة
أفريقيا... الحلقة المفقودة في الحرب الباردة الجديدة
13 آب 2022
اللواء باقري: الشهيدان سليماني وهمداني دمرا هيكلية "داعش"
اللواء باقري: الشهيدان سليماني وهمداني دمرا هيكلية "داعش"
13 آب 2022
رقم قياسي جديد.. بناء محطة كهرباء غازية في ايران في 6 أشهر
رقم قياسي جديد.. بناء محطة كهرباء غازية في ايران في 6 أشهر
13 آب 2022
التصريحات التركية الجديدة حول سوريا.. تقارب أم تباعد؟!
التصريحات التركية الجديدة حول سوريا.. تقارب أم تباعد؟!
13 آب 2022
تحديات على المدى القريب والبعيد لإجراء انتخابات مبكرة في العراق
تحديات على المدى القريب والبعيد لإجراء انتخابات مبكرة في العراق
13 آب 2022
الكيان الصهيوني يعلن حالة التأهب القصوى.. ما هي الأسباب؟
الكيان الصهيوني يعلن حالة التأهب القصوى.. ما هي الأسباب؟
13 آب 2022
اللواء سلامي: الشهيدان سليماني وهمداني دافعا عن الشعوب المسلمة في مواجهة التكفيريين
اللواء سلامي: الشهيدان سليماني وهمداني دافعا عن الشعوب المسلمة في مواجهة التكفيريين
12 آب 2022
تضحيات وبطولات مجاهدي الثورة دحرت قوات داعش
تضحيات وبطولات مجاهدي الثورة دحرت قوات داعش
12 آب 2022
الآلاف يشاركون في ’فجر الشهداء’ بنابلس
الآلاف يشاركون في ’فجر الشهداء’ بنابلس
12 آب 2022
منظمة الفضاء الإيرانية تشرح مهام القمر الصناعي "خيام"
منظمة الفضاء الإيرانية تشرح مهام القمر الصناعي "خيام"
12 آب 2022
رئيسي: دم الشهيد سليماني كشف عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة
رئيسي: دم الشهيد سليماني كشف عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة
12 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عودة المياه إلى مجاريها بين تركيا وسوريا.. ما الذي أغضب أوساط المعارضة؟
تضحيات وبطولات مجاهدي الثورة دحرت قوات داعش
رئيسي: دم الشهيد سليماني كشف عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة
الاحتلال واختطاف الاطفال.. كيف تتعامل تل أبيب مع الأطفال الفلسطينيين؟