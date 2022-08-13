?> 11 قتيلا بإطلاق نار في الجبل الأسود - اسلام تايمز

وقالت مدعية الحكومة المكلفة بالإشراف على التحقيق في الحادث أدريانا ناستيتش مساء الجمعة إن "11 شخصا قتلوا في تسيتينيي اليوم"، موضحة أن مطلق النار بين القتلى. وأضافت أن "بين هؤلاء الضحايا طفلين أيضا".



من جهتها، صرحت ليليانا رادوفيتش، مديرة المستشفى المركزي في العاصمة بودغوريتسا، أن ستة أشخاص جرحوا بينهم اثنان في حالة حرجة.



ووقع إطلاق النار في تسيتينيي التي تبعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة.



وقالت المدعية إن المهاجم قتل بعدما فتح النار على شرطيين، مؤكدة بذلك معلومات بثتها قناة التلفزيون الرسمية "آر تي سي جي".



وأعلن رئيس الوزراء دريتان أبازوفيتش الحداد الوطني ثلاثة أيام ودعا مواطنيه إلى تقديم دعمهم لأسر الضحايا، مشيرا إلى أن الحادث غير مسبوق في تاريخ البلاد الحديث.