الصحة الإيرانية: اكثر من 3300 إصابة و 55 حالة وفاة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 3315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 468 ألفا و 894 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 798 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



واضافت: ان 1452 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 161 ألفا و 583 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واشار التقرير الى تسجيل 55 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 142 ألفا و 861 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 829 ألفا و 918 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 201 ألفا و 773 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 30 مليونا و 322 ألفا و 837 شخصا الجرعتين الثالثة والرابعة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 153 مليونا و 350 ألفا و 461 جرعة.



وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 492 ألفا و 475 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".



وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 78 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 184 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 174 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 12 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).