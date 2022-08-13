اتحاد علماء المقاومة نوه بدور إيران في دعم صمود الفلسطينيين

اسلام تايمز (لبنان) - نوه رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة فی لبنان الشيخ ماهر حمود بدور ايران في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وثباتها على المبدأ منذ ان انطلقت الى الآن، دون أن تتأثر بالضغوط والحصار والحروب المتنوعة.