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السبت 13 آب 2022 ساعة 15:38

مسؤول ايراني: ايفاد زوار الأربعین‌ الى العراق يبدأ في 7 أيلول

مسؤول ايراني: ايفاد زوار الأربعین‌ الى العراق يبدأ في 7 أيلول
وتابع هذا المسؤول الايراني قائلا: كما ستقوم سكك الحديد بنقل الزوار على مدار 24 ساعة من مدينتي خرمشهر وشملجة (جنوب ايران).

وكان حوالي 3 ملايين من الزوار الايرانيين قد توجهوا الى العتبات المقدسة في العراق للمشاركة في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) قبل انتشار فايروس كورونا قبل 3 اعوام، فيما من المتوقع أن يصل عدد الزوار هذا العام الى حوالي 5 ملايين زائر نظرا لتلقيهم اللقاح المضاد لهذا الفايروس القاتل.

كما من المتوقع أن يتوجه الى العراق حوالي 60 الف زائر من هؤلاء الـ 5 ملايين زائر عبر الخطوط الجوية و300 الف بالقطارات (الى خرمشهر وشلمجة) ونحو 4 ملايين و500 الف زائر عن طريق الباصات.
رقم : 1008996
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