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السبت 13 آب 2022 ساعة 16:08

زوجة الأسير عواودة: خليل بات أشبه بهيكل عظمي

زوجة الأسير عواودة: خليل بات أشبه بهيكل عظمي
وأضافت زوجة عواودة :" أن خليل مصمم على مواصلة إضرابه عن الطعام حتي ينتزع حريته وأكد لى أن إضرابه ليس ضد الحياة إنما ضد القيد ومن أجل انتزاع حريّتي"، لافتة إلى أن "زوجها يتمتع بمعنويات تناطح السحاب وعالية جداً"، قائلاً لها :"صمودي صمود جبال فلسطين".

وبشأن وضعه الصحي، قالت زوجة الأسير عواودة :" إن خليل قال لها أنه بالكاد يراني بسبب غشاوة في الرؤية"، مبينة أن الطبيب أخبرها " أن أعضاء كثيرة لن تعود إلى سابق حالتها الطبيعية حتى لو علّق إضرابه".

وأضافت :" خليل فقد أكثر من نصف وزنه وبات أشبه بهيكل عظمي ووضعه الصحي خطير ويعاني فقدان الذاكرة "، مشيرة إلى أن "عظام الأسير أصبحت بارزة بشكل كبير والأطباء أبلغوني أنه وصل إلى نقطة اللا عودة على صعيد حالته الصحية".

وأوضحت عواودة " خلال الزيارة كان معها 4 من عناصر أمن مصلحة السجون وعند الباب 5 آخرون وسمحوا لي فقط بمصافحته ومنعوني من الاقتراب منه وهدّدوا بإلغاء الزيارة لمجرد إمساكي بيده".

وسمحت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لاول مرة لزوجة الأسير عواودة بزيارته في مشفى أساف هروفيه في الداخل المحتل، في تمام الساعة ال12 ظهراً وحتى الواحدة والنصف .

يذكر أن الأسير عواودة، استأنف إضرابه في الـ 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديداً لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، إذ أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وجرى تثبيتها على كامل المدة.
رقم : 1009001
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