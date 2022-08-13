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السبت 13 آب 2022 ساعة 17:27
كورونا في باكستان.. تسجيل 728 إصابة و3 وفيات خلال 24 ساعة
وأفاد المعهد الوطني للصحة في باكستان، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1,562,307 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 30,523 حالة وفاة.
وأشاراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1,518,653 حالة، بينما توجد 161 حالة في وضع حرج.
مصدر :
وكالات
رقم :
1009007
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