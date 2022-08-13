الحرس الثوري : العدو لا يزال متفائلا بنتائج حربه النفسية ضد ايران

جاء ذلك خلال كلمة "العميد شريف" بمراسم تكريم المراسلين (لمناسبة ذكرى يوم الصحفي الوطني)، والتي اقيمت عصر اليوم السبت في مدينة اهواز بمحافظة خوزستان (جنوب غرب).



واكد المتحدث باسم الحرس الثوري، على ان لجوء العدو الى الحرب النفسية يعود الى فشله المتكرر على مدى السنوات الـ 43 الماضية في العديد من ساحات المواجهة والحروب التي شنها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.



واوضح، ان الاعداء يتابعون 3 محاور اساسية خلال حربهم النفسية التي اثاروها ضد ايران الثورة؛ فالعدو يريد من خلال هذه الهجمة الاعلامية ان يحيد الشعب الايراني عن انتماءاته وثوابته الثورية،ويبث الخوف تجاه الوضع الاقتصادي والمعيشي داخل المجتمع ويغرس روح الياس والاحباط في قلوب المواطنين ازاء المستقبل، وبالتالي حشد الشارع ضد الحكومة او حثه على مغادرة البلاد.



واردف العميد شريف، قائلا : ان العدو يراهن في جميع هذه الخطوات على آلته الاعلامية وحرب النفسية.



واضاف، ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية ورغم كافة المحاولات والمخططات العدوانية، لكنها صمدت وبلغت ذروة اقتدارها وكرامتها وعزتها واضحت اليوم بمثابة الجزيرة الامنة والمستقرة، لكن العدو يمضي نحو زواله وهو غارق في ازماته".



وشدد المتحدث باسم الحرس الثوري، على انه لا يمكن تسوية ملفات المنطقة عبر تجاهل الدور الرئيسي للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ لافتا في هذا السياق الى فشل مخططات العدو في كل من افغانستان واليمن وسوريا ولبنان، وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة لمصالحه في المنطقة، لكنها (خسائر العدو) تحولت الى فرص ذهبية بالنسبة لايران.