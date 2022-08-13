الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 آب 2022 ساعة 18:50

"حماس": الاستيطان المتصاعد بالضفة بمثابة حرب مفتوحة ضد شعبنا

"حماس": الاستيطان المتصاعد بالضفة بمثابة حرب مفتوحة ضد شعبنا
وأصدرت "حماس" بيانًا، على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، قال فيه: "نرفض تصعيد الاحتلال المتواصل لعدوانه على أرضنا وشعبنا، من خلال جرائم الاستيطان والهدم والتهجير".

ويأتي بيان الحركة تعقيبًا على إعلان الاحتلال إقامة "تكتّل استيطاني" جديد، على أراضي بلدة دير استيا في محافظة سلفيت، شمال الضفة الغربية المحتلة.

كما يأتي البيان عقب قرار الاحتلال بـ "هدم فوريّ" لمدرسة عين سامية شمال شرقي مدينة رام الله (وسط)، ومحاولته المتكرّرة هدم تجمع "النبي موسى" شمال شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأضاف قاسم: "نجدد التأكيد أنها (ما سبق) جرائم صهيونية، وحرب مفتوحة ضد الأرض والشعب الفلسطيني".

وأوضح المتحدث باسم "حماس" أن "الإجرام الصهيوني المتصاعد يجري على مسمع ومرأى من العالم، وفي إطار استهتار الاحتلال بكل المواثيق والقوانين والتقارير الأممية والدولية الرّافضة لهذه الانتهاكات".

وأكد أن ذلك "يعمّق من مسؤولية المنظمات الحقوقية والإنسانية المتعدّدة في التحرّك نحو وضع حدّ لإرهابه وإنهاء الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

واستدرك بالقول إن "جرائم الاحتلال "تعزز من مسيرة نضال شعبنا المشروعة والمتواصلة والمتلاحمة في كلّ الساحات، دفاعًا عن النفس، وحماية للثوابت والمقدسات، وانتزاعًا لحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها التحرير وتقرير المصير".
مصدر : وكالات
رقم : 1009013
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عودة المياه إلى مجاريها بين تركيا وسوريا.. ما الذي أغضب أوساط المعارضة؟
عودة المياه إلى مجاريها بين تركيا وسوريا.. ما الذي أغضب أوساط المعارضة؟
الاحتلال الاسرائيلي نظام عنصري يخنق الفلسطينين
الاحتلال الاسرائيلي نظام عنصري يخنق الفلسطينين
13 آب 2022
أفريقيا... الحلقة المفقودة في الحرب الباردة الجديدة
أفريقيا... الحلقة المفقودة في الحرب الباردة الجديدة
13 آب 2022
اللواء باقري: الشهيدان سليماني وهمداني دمرا هيكلية "داعش"
اللواء باقري: الشهيدان سليماني وهمداني دمرا هيكلية "داعش"
13 آب 2022
رقم قياسي جديد.. بناء محطة كهرباء غازية في ايران في 6 أشهر
رقم قياسي جديد.. بناء محطة كهرباء غازية في ايران في 6 أشهر
13 آب 2022
التصريحات التركية الجديدة حول سوريا.. تقارب أم تباعد؟!
التصريحات التركية الجديدة حول سوريا.. تقارب أم تباعد؟!
13 آب 2022
تحديات على المدى القريب والبعيد لإجراء انتخابات مبكرة في العراق
تحديات على المدى القريب والبعيد لإجراء انتخابات مبكرة في العراق
13 آب 2022
الكيان الصهيوني يعلن حالة التأهب القصوى.. ما هي الأسباب؟
الكيان الصهيوني يعلن حالة التأهب القصوى.. ما هي الأسباب؟
13 آب 2022
اللواء سلامي: الشهيدان سليماني وهمداني دافعا عن الشعوب المسلمة في مواجهة التكفيريين
اللواء سلامي: الشهيدان سليماني وهمداني دافعا عن الشعوب المسلمة في مواجهة التكفيريين
12 آب 2022
تضحيات وبطولات مجاهدي الثورة دحرت قوات داعش
تضحيات وبطولات مجاهدي الثورة دحرت قوات داعش
12 آب 2022
الآلاف يشاركون في ’فجر الشهداء’ بنابلس
الآلاف يشاركون في ’فجر الشهداء’ بنابلس
12 آب 2022
منظمة الفضاء الإيرانية تشرح مهام القمر الصناعي "خيام"
منظمة الفضاء الإيرانية تشرح مهام القمر الصناعي "خيام"
12 آب 2022
رئيسي: دم الشهيد سليماني كشف عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة
رئيسي: دم الشهيد سليماني كشف عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة
12 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عودة المياه إلى مجاريها بين تركيا وسوريا.. ما الذي أغضب أوساط المعارضة؟
تضحيات وبطولات مجاهدي الثورة دحرت قوات داعش
رئيسي: دم الشهيد سليماني كشف عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة
الاحتلال واختطاف الاطفال.. كيف تتعامل تل أبيب مع الأطفال الفلسطينيين؟