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السبت 13 آب 2022 ساعة 19:27

الدفاع الروسية: مقتل نحو 340 قومياً أوكرانياً متطرفاً خلال يوم

الدفاع الروسية: مقتل نحو 340 قومياً أوكرانياً متطرفاً خلال يوم
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية: "دمرت صواريخ بحرية وبرية عالية الدقة وراجمات صواريخ احتياطيات العدو بالقرب من محطة سكة حديد غافريلوفكا في منطقة خاركوف، ما أدى إلى مقتل أكثر من 70 جندياً وإصابة 300 آخرين".

وأضاف: "دمرت ضربات عالية الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقطة انتشار مؤقتة للواء الهجومي الجبلي العاشر قرب بيريزدنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 170 قومياً".

وتابع كوناشينكوف: "نتيجة ضربات مركزة على مراكز قيادة اللواء الميكانيكي 66 وتشكيل مسلح لوحدة القطاع الشمالي قرب ستاري تيرني بجمهورية دونيتسك الشعبية، قُتل أكثر من 100 من القوميين".

كما أعلن كوناشينكوف تدمير مروحيتين أوكرانيتين من طراز مي-24 في مهبط للطائرات العمودية بمنطقة نيكولاييف، و4 طائرات مسيّرة أوكرانية في منطقتي نيكولاييف وخاركوف، وكذلك تدمير 4 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية و143 نقطة تجمع للأفراد والمعدات.

وفي تطور نوعي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، تحرير بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية من المسلحين الأوكرانيين.

وقال كوناشينكوف: "نتيجة للعمليات الهجومية، حررت القوات المشتركة (القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك) بالكامل بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس مقتل أكثر من ألفي شخص من اللواء الأوكراني الرابع عشر، خلال هجوم في منطقة سوليدار في دونيتسك، إلى جانب إسقاط صاروخين من نوع "هيمارس" بالقرب من نوفايا كاخوفكا و4 قذائف من نظام الإطلاق الصاروخي "أولخا" في مقاطعة خيرسون.
مصدر : وكالات
رقم : 1009022
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