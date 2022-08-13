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السبت 13 آب 2022 ساعة 20:02

هنية يهاتف وزير الخارجية السوداني معزيا بضحايا السيول

هنية يهاتف وزير الخارجية السوداني معزيا بضحايا السيول
وأعرب رئيس الحركة خلال اتصال هاتفي عن "تضامن شعبنا وحركة حماس مع جمهورية السودان والشعب السوداني الشقيق، سائلًا المولى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى، وأن ينعم على السودان بالأمن والوحدة والسلام، وفق الموقع الرسمي للحركة".

من جهته، شكر وزير الخارجية السوداني، "رئيس حماس على الاتصال، متمنيًا النصر لشعبنا، والحياة الآمنة الكريمة في ظل تحرير فلسطين من العدو الصهيوني".

من جهتها، تقدّمت حركة "حماس" إلى جمهورية السودان الشقيقة بخالص التعازي والمواساة في ضحايا السيول.

وأعربت في بيان لها عن "تضامنها الكامل مع الشعب السوداني الشقيق، سائلة الله تعالى الرَّحمة والمغفرة للضحايا، والشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ جمهورية السودان الشقيقة وشعبها العزيز من كلّ مكروه وسوء".

وأعلنت السلطات السودانية "مصرع 51 شخصا وإصابة 24 آخرين جراء الأمطار والسيول في ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض".

وقالت حكومة ولاية نهر النيل إن "السيول تسببت في انجراف عدد من الطرق الرئيسية التي تربط الولاية بمدن أخرى".

وناشدت سلطات الولاية الحكومة المركزية في الخرطوم والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل مع انعدام المأوى وصعوبة الحصول على الغذاء ومياه الشرب لآلاف المنكوبين.

من جانبه، قال المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني في السودان العميد عبد الجليل عبد الرحيم إن" السيول تسببت في انهيار 5345 منزلا كليا و2845 منزلا جزئيا و16 مرفقا عاما".
مصدر : وكالات
رقم : 1009029
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