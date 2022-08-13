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السبت 13 آب 2022 ساعة 20:04
المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة الايرانية :

بدء عملية نقل النفط الإيراني المحتجز في اليونان إلى ناقلة إيرانية

بدء عملية نقل النفط الإيراني المحتجز في اليونان إلى ناقلة إيرانية
وذكر "علي أكبر صفائي" أن السفينة "لانا" التي ترفع علم الجمهورية الإسلامية الايرانية وتتعلق لشركة تابعة للقطاع الخاص الايراني تعرضت لعطل فني و أوقفت عند تشغيلها في شواطئ اليونان و تم احتجاز حمولتها بناء على طلب المحكمة الأمريكية بايدي الحكومة اليونانية .

وقال بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجمهورية الإسلامية الايرانية والمتابعة الحثيثة من قبل جميع الهيئات ذات الصلة في البلاد ، اتخذت المحكمة اليونانية إجراءات لإعادة النفط إلى المالك الإيراني.

وصرح المدير التنفيذي للموانئ والمنظمة البحرية أنه أخيرًا وبعد اتخاذ الإجراءات الفنية على سفينة لانا وإجراء الإصلاحات ذات الصلة، بدأت عملية إعادة جزء من حمولة السفينة الليلة الماضية وقال انها بدأت عملية عودة هذا الجزء من حمولة السفينة الى الناقلة التي قام بتأجيرها الأمريكيون.
رقم : 1009031
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