الشيخ الخطيب: ليس للشيعة مشروع سوى بناء وطن يتساوى فيه الجميع

وصرح خلال لقاء فكري في بلدة الوردانية في إقليم الخروب جنوب بيروت بعنوان: إنقاذ القيم الإنسانية، مشروع تعاون إسلامي مسيحي، أن ليس للشيعة مشروع خاص في لبنان، مشددًا على أنهم لبنانيون أولاً، وعرب ثانيًا، ومسلمون ثالثًا، ومشروعهم واحد، هو بناء وطن يتساوى فيه المواطنون جميعًا، انطلاقا من العنوان الذي أطلقه الإمام موسى الصدر من أن لبنان وطن نهائي لجميع بنيه، بمواجهة أبعاد المشروع الإسرائيلي والإستعماري في المنطقة.



وقال "نحن جميعًا أبناء وطن واحد، ويجمعنا أكثر من عنوان، تجمعنا الإنسانية والدين بعنوانه العام، مسلمين ومسيحيين في هذا البلد، وهو وطن نهائي لنا جميعًا، سنعيش فيه، وسنبقى فيه جنبًا الى جنب، ويدًا بيد لنبني لبنان، ليبقى الصورة الأمثل والنموذج الإنساني والحضاري، وكما عبر عنه بأنه رسالة، هو رسالة الدين والأخلاق، والقيم الإنسانية ورسالة اجتماع الأديان، فالدين يجمع ولا يفرق".



وأضاف الخطيب ان "هذه المنطقة الكريمة، اقليم الخروب التي هي صورة مصغرة عن لبنان، تضم كل الطوائف والطبقات، واذا كان حصل حرب أهلية في لبنان، جر اليها اللبنانيون ولم تكن بإرادتهم، لكن الذين خاضوا هذه الحرب لم يكونوا ملتزمين، لا بالاسلام ولا بالمسيحية، الطوائف في لبنان نعمة، ولكن الطائفيين الذين يستفيدون من الطائفية هم نقمة".