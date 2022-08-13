القوات المسلحة الايرانية: الأعداء يحسبون ألف حساب لقدرات إيران الرادعة

وفي ملتقي عُقد بمناسبة يوم الصحافي والمراسم الختامية وتكريم منتخبي المهرجانات الإعلامية السنوية للحرس الثوري، أشار العميد ابوالفضل شكارجي الى دور الصحافيين ووسائل الإعلام في تحقيق النصر خلال فترة الدفاع المقدس، وقال: إن وسائل الإعلام والصحافيين والمراسلين رفعوا الراية وأداروا الساحة في الدفاع عن الحرم، ولديهم دور كبير في هزيمة "داعش" الخبيث وأفول الهيمنة الخاوية لأميركا والكيان الصهيوني المشؤوم القاتل للأطفال.



وأضاف: إن استمرت حقبة الدفاع المقدس ثماني سنوات، فإن مهمة الإعلام ورسالته لم تنته في ثماني سنوات، وأن مهام الصحافيين والمراسلين لا تنتهي بنهاية داعش والكيان الصهيوني الخبيث، مؤكدا ضرورة نشر ثقافة الإيثار والشهادة وإيصال رسالة الثورة إلى شعوب العالم.



ولفت إلى ان الدول التي تمتلك الامبراطوريات الإعلامية الضخمة تحاربنا وتستهدف الجمهورية الاسلامية كهدف رئيس لحربها الإعلامية، مشددا ضرورة مواجهة هذه الحرب الإعلامية بـ"جهاد التبيين" والذي شرح مفاصله الرئيسية سماحة قائد الثورة الإسلامية المعظم.



وأردف العميد شكارجي اننا نمتلك اليوم قدرات دفاعية عالية، وقد حققنا انجازات عظيمة أبهرت العالم، ولابد من تبيين هذه الانجازات، مؤكدا أن لدينا قوة رادعة فائقة في الحرب الصلبة، وقد فتح الاعداء ألف حساب لها، وإلا لما كانوا يصبرون ولا ساعة، ولقاموا ببعض التحركات، مبينا ان الاعلاميين هم الضباط الشجعان في الحرب الناعمة والذين يساهمون في تعبئة المقاتلين وإخلاء الخطوط الخلفية للعدو ويقوضون انسجامه.