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السبت 13 آب 2022 ساعة 22:11

الخلاف السياسي بين التيار الصدري والاطار التنسيقي .. هل من حلول؟

الخلاف السياسي بين التيار الصدري والاطار التنسيقي .. هل من حلول؟
وفي هذا الصدد يقول قادة في تحالف الفتح ان حل مجلس النواب يجب ان يكون بقرار وطني لابقرار حزبي أو جهوي؛ فهناك سنة وهناك كرد وهناك شيعة يجب ان يتفقوا علی هذا القرار.

ويشير قادة في تحالف الفتح الی ان هذا الموضوع هو جوهر الخلافات بين الاطار والتيار، موضحين ان الاطار يؤكد علی ان حل البرلمان يجب ان يكون وفق السياقات الدستورية القانونية.

ويرفض الاطار التنسيقي اشراف الحكومة الحالية علی الانتخابات المبكرة، مؤکداً علی ضرورة تشکيل حكومة جديدة ينتخبها البرلمان، لتعتني بإدارة الانتخابات المبكرة اذا تم الاتفاق علی الانتخابات المبكرة.

ويقول قادة في تحالف الفتح ان الذهاب الی الانتخابات المبکرة يجب ان يتم بعد تغيير مفوضية الانتخابات وتغيير قانون الانتخابات الحالي.

ويؤكد قادة في تحالف الفتح ان الاطار التنسيقي ليس لديه مشكلة مع الانتخابات المبكرة فقد كان هذا المطلب، مطلب الاطار التنسيقي بالاساس والذي طرحه بعد اعلان تزوير الانتخابات، فأهلاً ومرحباً بالانتخابات المبكرة؛ اذا اتفق عليها جميع العراقيين.

ويرى مراقبون للشأن العراقي ان الأداء السياسي للتيار الصدري ليس مقنعاً، فقد دخل التيار الصدري البرلمان وفجأة خرج منه، وفجأة عاد، وفجأة أراد انتخابات جديدة.

ويضيف المراقبون ان التيار الصدري يری نفسه مهندس قانون انتخابات وهو يتحكم بالدولة وهي حكومة الكاظمي وأرجئت الانتخابات في ظل الحكومة.

وفي سياق متصل يؤكد باحثون سياسيون ان هذه التصرفات تجعل منتقدي التيار يفقدون قناعتهم بأن تتمكن سياسة هذا التيار من اخراج العراق من الازمات أو تحل مشاكله السياسية او تستطيع ان تدير صراع سياسي.

ويوضح باحثون سياسيون ان عدم استطاعة التيار الصدري ادارة صراعاً سياسياً، يجعله عاجزاً عن ادارة التعددية العراقية خاصة ان التيار يميل في بعض خطاباته الی أحادية قاسية.

ويبين باحثون سياسيون ان اداء التيار الصدري السياسي لايحقق مشروعية ومقبولية لادارة دولة معقدة الی هذه الدرجة بتعددياتها الحزبية والعرقية والقومية والسياسية.

فيما يعتبر مراقبون سياسيون ان الاطار التنسيقي كان هو من عطل عملية تشكيل حكومة لأكثر من 9 أشهر ولم يتمكن الطرفان الكرديان من الاتفاق علی ترشيح رئيس جمهورية.

ويؤكد مراقبون سياسيون ان هنالك شارعاً غاضباً ثائراً معتصماً في ظل درجة حرارة عالية ولايمکن ان يکون مثل هذا الاعتصام من قبل كتل سياسية تريد ان تشكل حكومة بكسر الارادات.

ويقول مراقبون سياسيون ان استراتيجية التظاهرات دائماً تعتمد علی رسائل ايجابية وسلبية ومن الواضح ان رسائل هذه التظاهرات سلبية خصوصاً من الطرف الذي يحلم أن يشكل حكومة، في حين ان هنالك جمهور قد يوسع ساحة التظاهرات ويصل الی جميع المحافظات.
رقم : 1009057
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