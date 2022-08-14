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الأحد 14 آب 2022 ساعة 10:46

السفير الإيراني في بيروت يؤكد على تنمية العلاقات مع لبنان

السفير الإيراني في بيروت يؤكد على تنمية العلاقات مع لبنان
وزار وفد من اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية والعمل البلدي في حزب الله (بيروت) سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان لتقديم المباركة للسفير الإيراني الجديد السيد مجتبى أماني الذي وصل إلى  بيروت في 29 تموز الماضي.

وأثنى السفير أمام الوفد على العلاقات الإيجابية بين لبنان وإيران، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين أكثر من أي وقت مضى.

وشكر رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام، الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لم تتأخر في احتضان الشعب اللبناني والوقوف إلى جانبه في كافة الظروف الصعبة.

 
رقم : 1009123
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