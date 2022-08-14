القضاء العراقي: لا نملك الصلاحية لحل البرلمان

العراق (إسلام تايمز) - أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الأحد، أنه لا يملك صلاحية لحل مجلس النواب، جاء ذلك رداً على دعوة أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بضرورة حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.