123 خرقا لقوى العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية بالحديدة

وذكر مصدر صحفي بأن خروقات العدوان تمثلت في 34 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.



وأشار المصدر إلى أنه تم رصد ثلاثة خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة، على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال غرب حيس بمحافظة الحديدة، وخرق باستحداث تحصينات في الشريف بمنطقة الجبلية بمحافظة الحديدة.



وأكد المصدر تسجيل 63 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.



وأفاد المصدر بأنه تم رصد 22 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، صعدة، تعز، حجة، الحديدة وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب.



كما استهدف قصف مدفعي لمرتزقة العدوان مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن وحيران بمحافظة حجة وفي الملاحيظ والمدافن وشداء بمحافظة صعدة.



ولفت المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً مكثفاً لمرتزقة العدوان استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية جنوب وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة، وفي الصلو بمحافظة تعز، مبيناً أن القصف المدفعي للمرتزقة طال مواقع الجيش واللجان الشعبية في الكمب القديم وفي العمود بوادي جارة وجبل تويلق بجيزان وفي الصخرة بعسير.