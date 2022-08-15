إيران: المفاوضات النووية ليست بمستوى الطموح

وبين كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، إنه "في مفاوضات فيينا الأخيرة، أحرزنا تقدمًا وكانت الحركة إلى الأمام، لكن التقدم في المفاوضات لم يرق إلى مستوى توقعاتنا بالكامل، والمشاورات جارية على أعلى مستوى في طهران".



وأضاف كنعاني: نحن في حالة استمرار للمحادثات المباشرة وغير المباشرة بين فريق التفاوض حول موضوع رفع العقوبات الجائرة عن إيران.

وتابع: يجب احترام الخطوط الحمراء لإيران وضمان مصالحنا، وفي حال تحقق ذلك فهناك بالتأكيد فرصة لتوقيع اتفاقية في المستقبل القريب، مبيناً "طهران تجري مشاورات جاده حول ما تم التوصل إليه في جولة المحادثات الأخيرة في فيينا".



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: في مفاوضات فيينا الأخيرة، أحرزنا تقدمًا وكانت الحركة إلى الأمام، مضيفاً "نحن في حالة استمرار للمحادثات المباشرة وغير المباشرة بين فريق التفاوض حول موضوع رفع العقوبات الجائرة عن إيران".



وتابع كنعاني: يجب احترام الخطوط الحمراء لإيران وضمان مصالحنا. وفي حال تحقق ذلك فهناك بالتأكيد فرصة لتوقيع اتفاقية في المستقبل القريب.

وأوضح كنعاني "نحن في عملية تجري فيها محادثات مباشرة وغير مباشرة بين طواقم التفاوض حول موضوع رفع العقوبات الجائرة عن إيران".



وأضاف "شارك فريقنا النووي في محادثات فيينا الأخيرة بدافع جاد للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم يمكن أن يوفر المصالح الأساسية للشعب الإيراني ويزيل العقوبات القمعية المفروضة على إيران والشعب الإيراني".

