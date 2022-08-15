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الاثنين 15 آب 2022 ساعة 12:17
قوات الاحتلال تقتحم جنين..اندلاع اشتباكات مسلحة
وزعم جيش الاحتلال أن فلسطينيين أطلقوا النار خلال اقتحام قرية عرابة جنوب غربي جنين.
وفي الوقت نفسه ، اندلعت اشتباكات عنيفة في كفر عقب شرقي القدس. واصيب فلسطيني بجروح خطيرة ، واعتقل سبعة معتقلين في دير ابو مشعل شمال غربي رام الله.
مصدر :
وكالات
رقم :
1009272
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