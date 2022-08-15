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الاثنين 15 آب 2022 ساعة 12:31

الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية حول تايوان

الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية حول تايوان
وجاء في تصريح صدر عن المتحدث باسم الوزارة، وو تشيان، نشر في صفحة الوزارة على "WeChat": "نظمت المنطقة العسكرية للقيادة العسكرية للجيش الصيني تدريبات عسكرية مشتركة ودوريات حول تايوان بمشاركة قواتها المختلفة التي يجب أن تشكل رفضا حاسما وعاملا رادعا للتواطؤ بين الولايات المتحدة وتايوان".

وأضاف أن "الجيش الصيني يواصل تحسين قدرته العسكرية للدفاع عن سيادة ووحدة الأراضي الصينية والقمع بحزم لكل أشكال من الانفصال في تايوان وأي تدخل خارجي".

وأضاف وو تشيان أن" الأعمال الأمريكية تنتهك بشكل جدي مبدأ "الصين الواحدة" وبنود البيانات الأمريكية الصينية الثلاثة"، موضحا: "إنها تنتهك سيادة ووحدة الأراضي الصينية وتعطي إشارات خاطئة للقوى الانفصالية التي تدعو إلى "استقلال تايوان" وتظهر الوجه الحقيقي للولايات المتحدة كمدمر السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

ووصل وفد للكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور إيد ماركين أمس الأحد إلى تايوان. وأفادت وسائل إعلام دولية بأن أعضاء الوفد سيجرون لقاءات مع المسؤولين الكبار في تايوان لبحث العلاقات بين الولايات المتحدة والجزيرة والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمارات وحلقات الواردات العالمية وتغير المناخ وإلى آخره.
مصدر : وكالات
رقم : 1009279
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