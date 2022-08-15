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الاثنين 15 آب 2022 ساعة 13:21

وزير الخارجية الإيراني: سنقدم ملخصنا النهائي للمنسق الأوروبي

وزير الخارجية الإيراني: سنقدم ملخصنا النهائي للمنسق الأوروبي
وتابع امير عبداللهيان قائلا ، إذا كان رد أمريكا مرنا ، فنحن على وشك الاتفاق ، وإلا فسيتعين علينا التحدث أكثر.

وتابع : نتبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي فيما يخص ثلاث قضايا. قلنا بوضوح أنه ضمن لنا الأمريكيون ما نبغيه في هذه القضايا الثلاث ، فنحن مستعدون لإعلان اتفاق وعقد اجتماع ختامي في فيينا.

واكد وزير الخارجية الايراني انه يجب على الجانب الأمريكي إبداء المرونة لأن إيران أبدت مرونة في جميع القضايا التي يمكن أن تظهرها وقد حان دورها الآن.

ولفت الى ان الجانب الأمريكي ابدى مرونة شفهية في المفاوضات الأخيرة في فيينا ، والتي يجب أخذها في الاعتبار ، وفيما يتعلق بالضمان ، يجب عليه إظهار المرونة اللازمة، وإذا حدث هذا ، فسوف نصل إلى نقطة اتفاق ، وإذا لم يحدث ، فلن ينتهي العالم ، ولدينا الخطة ب.
رقم : 1009287
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