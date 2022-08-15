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الاثنين 15 آب 2022 ساعة 15:47

بوتين يهنئ القيادة الهندية بالذكرى الـ75 لاستقلال الهند

بوتين يهنئ القيادة الهندية بالذكرى الـ75 لاستقلال الهند
وجاء في برقية تهنئة وجهها بوتين إلى القيادة الهندية ونشرت على موقع الكرملين: "تتطور العلاقات الروسية الهندية في روح الشراكة الاستراتيجية المميزة للغاية. وتتعاون موسكو ودلهي بنجاح في المجالات المختلفة وتتفاعلان بشكل فعال في إطار الأمم المتحدة وبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون والهيئات متعددة الجوانب الأخرى".

وعبر الرئيس بوتين عن "ثقته بأن روسيا والهند ستضمنان بجهودهما المشتركة مواصلة تنظيم الاتصالات بين البلدين لصالح شعوبهما ولصالح تعزيز الأمن والاستقرار على المستوى العالمي والإقليمي".

وأضافت البرقية: "على مدى عقود من التنمية المستقلة حققت دولتك نجاحات معترف بها عالميا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية وغيرها. تتمتع الهند بحق بشعبية كبيرة في الساحة الدولية وتلعب دورا بناء مهما في حل القضايا الحيوية لجدول الأعمال الدولي".
مصدر : وكالات
رقم : 1009301
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