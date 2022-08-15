الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 15 آب 2022 ساعة 16:45

سوريا.. القضاء على أبرز متزعمي تنظيم داعش في المنطقة الجنوبية

سوريا.. القضاء على أبرز متزعمي تنظيم داعش في المنطقة الجنوبية
وذكر مصدر أمني أن الجهات الأمنية المختصة نفذت عملية نوعية في مدينة طفس بريف درعا الشمالي الغربي تم خلالها القضاء على الإرهابي محمود أحمد الحلاق الملقب أبو عمر الجبابي وهو من أبرز متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي في المنطقة الجنوبية.

وأشار المصدر إلى أن الإرهابي أبو عمر الجبابي كان متزعم الجناح العسكري لتنظيم (داعش) في حوض اليرموك سابقاً ومسؤول معسكرات التدريب وكان يعمل مع الإرهابي المقتول أبو سالم العراقي والإرهابي عبد الرحمن العراقي وذلك بالتنسيق مع أجهزة مخابرات دولة عربية.

وقضت الجهات الأمنية المختصة الأربعاء الماضي بعملية نوعية على المتزعم في تنظيم (داعش) الإرهابي المدعو أبو سالم العراقي في بلدة عدوان بريف درعا الغربي بعد محاصرته وإصابته بعدة طلقات قبل أن يقوم بتفجير نفسه بحزام ناسف.
رقم : 1009303
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران: المفاوضات النووية ليست بمستوى الطموح
إيران: المفاوضات النووية ليست بمستوى الطموح
هل باتت أنظمة التطبيع العربيّ شريكة بمجازر ‘‘‘إسرائيل‘‘ بحق الشعب الفلسطينيّ؟
هل باتت أنظمة التطبيع العربيّ شريكة بمجازر ‘‘‘إسرائيل‘‘ بحق الشعب الفلسطينيّ؟
15 آب 2022
كنز بقيمة تريليون دولار تحت أقدام طالبان
كنز بقيمة تريليون دولار تحت أقدام طالبان
15 آب 2022
المناورات الروسية الجزائرية.. الأهداف والأبعاد
المناورات الروسية الجزائرية.. الأهداف والأبعاد
15 آب 2022
القضاء العراقي: لا نملك الصلاحية لحل البرلمان
القضاء العراقي: لا نملك الصلاحية لحل البرلمان
14 آب 2022
عودة المياه إلى مجاريها بين تركيا وسوريا.. ما الذي أغضب أوساط المعارضة؟
عودة المياه إلى مجاريها بين تركيا وسوريا.. ما الذي أغضب أوساط المعارضة؟
13 آب 2022
الاحتلال الاسرائيلي نظام عنصري يخنق الفلسطينين
الاحتلال الاسرائيلي نظام عنصري يخنق الفلسطينين
13 آب 2022
أفريقيا... الحلقة المفقودة في الحرب الباردة الجديدة
أفريقيا... الحلقة المفقودة في الحرب الباردة الجديدة
13 آب 2022
اللواء باقري: الشهيدان سليماني وهمداني دمرا هيكلية "داعش"
اللواء باقري: الشهيدان سليماني وهمداني دمرا هيكلية "داعش"
13 آب 2022
رقم قياسي جديد.. بناء محطة كهرباء غازية في ايران في 6 أشهر
رقم قياسي جديد.. بناء محطة كهرباء غازية في ايران في 6 أشهر
13 آب 2022
التصريحات التركية الجديدة حول سوريا.. تقارب أم تباعد؟!
التصريحات التركية الجديدة حول سوريا.. تقارب أم تباعد؟!
13 آب 2022
تحديات على المدى القريب والبعيد لإجراء انتخابات مبكرة في العراق
تحديات على المدى القريب والبعيد لإجراء انتخابات مبكرة في العراق
13 آب 2022
الكيان الصهيوني يعلن حالة التأهب القصوى.. ما هي الأسباب؟
الكيان الصهيوني يعلن حالة التأهب القصوى.. ما هي الأسباب؟
13 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل باتت أنظمة التطبيع العربيّ شريكة بمجازر ‘‘‘إسرائيل‘‘ بحق الشعب الفلسطينيّ؟
كنز بقيمة تريليون دولار تحت أقدام طالبان
المناورات الروسية الجزائرية.. الأهداف والأبعاد
عودة المياه إلى مجاريها بين تركيا وسوريا.. ما الذي أغضب أوساط المعارضة؟