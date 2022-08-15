الاحتلال يرفض طلب الاستئناف للإفراج عن الأسير خليل عواودة

وطالب والد المعتقل عواودة في حديث مع فضائية معا جمهورية مصر العربية والاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية بالضغط على حكومة الاحتلال، للافراج عن نجله خليل الذي ساءت حالته الصحية بسبب اضرابه المفتوح عن الطعام ورفضه لاخذ أية مدعمات منذ دخوله في الاضراب عن الاضراب.



وقال:" لا يوجد مجال للانتظار أكثر حتى يتم الافراج عن ابني، المضرب عن الطعام منذ 166 يوماً، اصبح اليوم هيكل عظمي حاليا، وكما اخبر زوجته، نائب مدير مستشفى "أساف هورفيه" الاسرائيلي الذي يتواجد فيه ابني: حتى لو اوقف خليل اضرابه عن الطعام اليوم، لا يمكن ان تعود اعضائه للعمل بشكل طبيعي.. هناك خوف على حياته.. لا مجال للانتظار ونأمل بأن يتم الفراج عنه سريعاً".