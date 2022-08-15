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الاثنين 15 آب 2022 ساعة 19:34

العدوان يسعى لرفع مستوى نهب النفط اليمني

العدوان يسعى لرفع مستوى نهب النفط اليمني
وبحسب قناة المسيرة، التحقيق الذي تتبع معدل إنتاج النفط الخام والغاز المنزلي وعائداتهما خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022م، أوضح أن إجمالي إنتاج النفط الخام بلغ 18,299,400 برميل، فيما بلغ إنتاج الغاز المنزلي 337 ألف طن متري منذ مطلع العام الجاري.

وأشار التحقيق أن عائدات صادرات النفط ومبيعات الغاز المنزلي خلال 4 شهور من الهدنة بلغت 689 مليارا و173 مليونا، وبما يغطي مرتبات 9 شهور لجميع الموظفين.

وبيّن نائب وزير النفط ياسر الواحدي للمسيرة أن متوسط إجمالي الإنتاج الشهري من النفط الخام بلغ مليونين و614 ألفا و200 برميل منذ يناير وحتى أغسطس للعام الجاري، مشيرا إلى أن تحالف العدوان يسعى لرفع مستوى نهب النفط اليمني من خلال العمل على تشغيل قطاع 5 "جنة هنت".

وأوضح، نائب وزير النفط، أن الشركات الأجنبية تنفذ سلسلة معالجات مختلفة لرفع معدل الإنتاج من حقول النفط اليمنية، مؤكدا أن تلك الشركات تخالف عقود اتفاقيات المشاركة مع وزارة النفط والمعادن وستتحمل تبعات ذلك عاجلا أو آجلا.

من جهته كشف المتحدث باسم الشركة اليمنية للغاز علي معصار للمسيرة أن عائدات مبيعات الغاز المنزلي منذ يناير وحتى أغسطس الجاري بلغت أكثر من 100 مليار ريال وتم توريدها لحساب "بنك مارب" الخاضع لسيطرت سلطات الاحتلال.
رقم : 1009316
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